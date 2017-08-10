Хуснутдинов: поговорили с Зариповым и решили, что так будет правильно для всех

Генеральный директор казанского «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал расторжение контракта с Данисом Зариповым.



«Почему именно сейчас решили расторгнуть контракт с Зариповым? Это был оптимальный вариант, потому что Данис находится в режиме дисквалификации. Мы сели, поговорили и решили, что для всех это будет правильным решением. Больше этот вопрос не имеет смысла обсуждать



Легионерская вакансия? Вакансия у нас есть, идёт предсезонная подготовка, поэтому нам надо получить ответ от тренерского штаба касательно позиций, которые надо усилить. Будем искать», — цитирует Хустнутдинова «Спорт Бизнес Online».

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