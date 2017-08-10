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Сундстрём: «Авангард» делал много ошибок, которые сильно по нам били

10 августа 2017, четверг. 18:42 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрём прокомментировал поражение от «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан (2:3).

«Думаю, старт матча нам дался непросто. Выход один на один и гол — так никто не хочет начинать игру. Потом мы постепенно прибавляли, сравняли счёт и вышли вперёд. К сожалению, у нас сегодня было много ошибок, каждая из которых очень сильно по нам била. Они забили, а мы не смогли догнать. Тяжёлое поражение.

Но предсезонка для того и нужна, чтобы отработать свою систему игры через матчи и тренировки. В команде новый тренерский штаб, новые хоккеисты, каждый из которых хочет показать свой максимум и показывать наш хоккей — «Авангарда». Мы должны двигаться вперёд каждый день, неважно, игры это или тренировки, нужно быть лучшими постоянно.

Мы с Эвербергом хотим оба приносить пользу команде в нападении. Я забросил две шайбы, это неплохо, но нужно больше. Сегодня наше звено создало немало голевых моментов. Нам нужно быть ещё более сконцентрированными, искать какие-то отскоки. В любом случае, если ты создаёшь моменты, можно не беспокоиться о голах, они будут", — сказал Сундстрём в эфире клубного телевидения.

«Нефтехимик» одолел «Авангард» на турнире в Астане

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Нефтехимик Юхан Сундстрём
Новости. Хоккей
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