Мартемьянов: Фролов приехал в «Амур» супермотивированным

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:0) в контрольном матче.

«Динамо» М вновь проиграло «Амуру» в контрольном матче

«Терпеливо играли, вратарь соперника получил ненужное удаление, другой вышел. Мы играли на результат, мы команде сказали, что уже надо начинать сезон, команда услышала, неплохой матч с хорошим соперником. Оба матча с «Динамо» понравились. Наконец-то достучались до игроков, что нужно бросать, закрывать вратаря.

У нас получил небольшое растяжение защитник Аверин, не знаем, что с Денисом Кузьминым, у него похоже на сотрясение. Йордан до 20 августа на больничном, будем надеяться, что скоро восстановится. Будем нападающих пробовать на месте защитников, ну или сам выйду, если никто не приедет.

Потехину нужно сломать психологический фактор, в Магнитогорске не играл так много, сейчас ему дана свобода, надеемся, что поможет команде. Самолюбие, мотивация есть. То же самое могу сказать про Александра Фролова. Человек приехал супермотивированным», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.