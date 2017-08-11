Михайлис: начало матча с «Трактором» провели слабохарактерно, «Барыс» «возили»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 Б) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Турнир не закончен, впереди ещё один матч, который хотим выиграть. С «Трактором» сначала вышли и подстроились под их игру. Не атаковали в тело, соперник спокойно отдавал передачи, «возил» нас. Повели себя слабохарактерно. Во втором периоде добавили, начали играть в тело. В концовке встречи могли дожать, у соперника было удаление, но немного не повезло. Конечно, травма Старченко ударила по нам. Роман – один из лучших хоккеистов «Барыса», — сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.