Ли: Уайт понял, что одна ошибка может решить исход матча

Помощник генерального менеджера «Оттавы Сенаторз» Рэнди Ли поделился мнением об игре нападающего Колина Уайта в плей-офф.



«Это был уникальный опыт, лучшее что только может быть. Он был в команде, дошедшей до третьего раунда плей-офф, которой не хватило одной шайбы, чтобы оказаться в финале. Он видел, как прибавили ребята, видел, с какими травмами они выходили на лёд. Он видел разные арены, ощутил их атмосферу, давление. Он понял, что одна ошибка может решить исход матча», — цитирует Ли официальный сайт лиги.

Уайт: буду работать каждый день, чтобы попасть в состав «Оттавы»