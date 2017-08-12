Кинэн: «Металлург» показал «Куньлуню», как побеждать, мы должны этому учиться

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3) на мемориале Ивана Ромазана.



«Хорошая, соревновательная игра, в которой можно многому научиться. Наш соперник – серьёзная команда, умеет побеждать, и мы должны тоже этому учиться, поскольку сейчас мы только строим новую команду.

Вот «Металлург» как раз показал, как нужно побеждать. Он, естественно, резко усилил игру и добился победы. Мы должны этому учиться, учиться тому, как поддерживать определённый уровень игры на протяжении всего матча.

Испытал ли особые чувства от возвращение в Магнитогорск? У меня здесь много хороших друзей, один даже сидит сейчас рядом со мной. Конечно, у тебя всегда остаются тёплые чувства по отношению к людям, с которыми ты работал, с которыми побеждал. У меня сохранились такие чувства по отношению и к игрокам, и к тренеру, и к персоналу клуба — всем, кто работает здесь, в этой великолепной организации. И уборщики, и заливщики льда – помню всех и ко всем испытываю тёплые чувства", — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.