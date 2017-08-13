Форвард «Аризоны» Ричардсон сможет принять участие в тренировочном лагере

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Брэд Ричардсон восстанавливается после травмы. У хоккеиста был перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Ожидается, что нападающий сможет принять участие в тренировочном лагере команды перед стартом сезона.



Ричардсон получил травму в результате силового приёма со стороны бывшего защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Трямкина во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ) в ноябре. Канадский игрок смог покинуть лёд только на носилках и был доставлен в больницу.

Всего на счету Ричардсона 17 матчей в сезоне-2016/17 и 9 (5+5) очков при показателе полезности «-1».