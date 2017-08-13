Владелец «Оттавы»: я убит горем из-за ухода из жизни моего друга Брайана Мюррея

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз»Юджин Мелник прокомментировал сообщение о смерти бывшего главного тренера и генерального менеджера клуба Брайана Мюррея. Он работал в команде на посту главного тренера с 2005 по 2008 год, а с 2007 по 2016 год был генменеджером клуба. Под его руководством «Оттава» доходила до финала Кубка Стэнли в 2007 году, но уступила там «Анахайм Дакс».



«Я убит горем из-за ухода из жизни моего друга Брайана Мюррея. Хоккейный мир потерял замечательного человека. Спи спокойно, Брайан», – написал Мелник в «Твиттере».

Умер бывший тренер и генменеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей