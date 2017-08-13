Кинэн: переход Игинлы или Ягра в «Куньлунь» теоретически возможен

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал, что не исключает возможности подписания контракта с нападающими Яромиром Ягром и Джеромом Игинлой.



«Переход Ягра или Игинлы в „Куньлунь“ теоретически возможен. Ветераны не только выступают сами, но и обучают молодёжь, являются играющими тренерами. Но продвижению хоккея помогут не только великие хоккеисты прошлого, но и звёзды настоящего. Например, Коннор Макдэвид приезжал в Китай в рамках контракта с энергетическим напитком. Его визит вызвал заметный ажиотаж в стране», — цитирует Кинэна официальный сайт лиги.

Энлунд осваивается в «Сибири», а Кинэн вернулся в Магнитогорск В последний день Кубка президента Республики Казахстан «Адмирал» превзошёл хозяев, а Кинэн приехал с «Куньлунем» в Магнитогорск.