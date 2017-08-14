Санников: у «Сибири» новое нападение, прошу болельщиков потерпеть

Нападающий «Сибири» Степан Санников прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:4) на мемориале Ромазана.

«В атаке у «Сибири» стало больше осознанных моментов, чем в предыдущих матчах. Увы, у нас по-прежнему страдает реализация. Раньше и моментов не было. Для нас все команды – конкуренты, не только «Куньлунь». Однако в прошлом году мы с ними боролись за место в плей-офф, поэтому игра была от ножа.

Я уже давно играю на правом фланге, поэтому, оказавшись в центре, иногда терялся. Раньше что-то делал на автомате, а теперь надо было привыкать к новой позиции. Мне сказали, что буду играть в центре, я согласился. В целом я знаю, как в нашей системе должен играть центральный нападающий, но нужно было время, чтобы освоиться. Как получилось – судить не мне, а тренерам.

Недочётов у «Сибири» много, надо исправлять. Нападение у нас совершенно новое. Попрошу болельщиков немного потерпеть. У нас идёт становление команды, надеюсь, к первой игре сезона оно закончится», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.