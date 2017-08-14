Малкин: в футболе болею не за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, а за сборную России

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, двукратный чемпион мира по хоккею, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что в футболе болеет только за сборную России и не поддерживает отдельные клубы. Ранее Малкин провёл день с кубком Стэнли в Москве и посетил стадион ПФК ЦСКА.

«Я не поддерживаю отдельно „Зенит“, „Спартак“ или ЦСКА. В футболе болею только за сборную. В последние дни следил за чемпионатом мира по лёгкой атлетике. Спасибо нашим спортсменам за медали», — цитирует Малкина «Лайф».