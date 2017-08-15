Мартемьянов: это был худший матч «Амура» в межсезонье

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах поражения его команды в стартовом матче турнира имени Виктора Блинова от «Автомобилиста» и оценил игру голкипера Евгения Киселёва.

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«Сегодня был наш худший матч из пяти контрольных, будем разбираться, сделаем выводы. Может быть, кое-кто поверил в свою силу, я сегодня команду просто не узнал. Думаю, это психологический недонастрой, недооценка. Игра не получалась ни в равных составах, ни в большинстве, играли какими-то вспышками, монолитности не было видно, содержание игры было на низком уровне.

Игра Киселёва? Молодой парень, впервые в лиге, сыграл неплохо, свои шайбы ловил. Не без ошибок, конечно, но все мы были молоды и ошибались. Парень прогрессирует и с серьёзными соперниками играет на уровне, дай бог, чтобы у него и дальше получалось и он не останавливался в развитии.

Фролов чувствует себя в «Амуре» прекрасно, человек становится одним из лидеров команды. Мы на него надеемся, знаем, что он умеет играть в хоккей. Думаю, что он нам очень пригодится и как человек, и как игрок», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.