Корнеев: у «Северстали» чёткие задачи, будем стараться их выполнять

Новичок «Северстали» защитник Константин Корнеев поделился впечатлениями от пребывания в команде.



«Самые хорошие ощущения, комфортные. Меня отлично приняли в команде, и все бытовые вопросы были решены очень быстро и качественно. Прилетел в клуб, прошёл медицинское обследование и приступил к тренировкам. Всё как всегда.



Меня приглашали в клуб с определённой целью. У «Северстали» есть чёткие задачи на сезон, и мы будем стараться их выполнить. Да, мои предыдущие команды всегда боролись за победу, и я не вижу причин, почему я должен как-то меняться. Если меняться, то только к лучшему. Так я считаю.



Город небольшой, правда, зато всё близко, всё рядом. Череповец — спокойный, чистый, аккуратный. Сейчас летом много людей гуляет, атмосфера доброжелательная. Я здесь пока не так много времени провёл. Хожу пешком в основном, на машину пока не пересел. От дома до Ледового дворца 10 минут ходьбы», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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