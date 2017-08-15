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Корнеев: у «Северстали» чёткие задачи, будем стараться их выполнять

15 августа 2017, вторник. 16:57 Хоккей

Новичок «Северстали» защитник Константин Корнеев поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Самые хорошие ощущения, комфортные. Меня отлично приняли в команде, и все бытовые вопросы были решены очень быстро и качественно. Прилетел в клуб, прошёл медицинское обследование и приступил к тренировкам. Всё как всегда.

Меня приглашали в клуб с определённой целью. У «Северстали» есть чёткие задачи на сезон, и мы будем стараться их выполнить. Да, мои предыдущие команды всегда боролись за победу, и я не вижу причин, почему я должен как-то меняться. Если меняться, то только к лучшему. Так я считаю.

Город небольшой, правда, зато всё близко, всё рядом. Череповец — спокойный, чистый, аккуратный. Сейчас летом много людей гуляет, атмосфера доброжелательная. Я здесь пока не так много времени провёл. Хожу пешком в основном, на машину пока не пересел. От дома до Ледового дворца 10 минут ходьбы», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь Константин Корнеев
Новости. Хоккей
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