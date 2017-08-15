Бойд: не жалею, что стал казахстанцем, никто не знал же, что НХЛ не поедет на ОИ

Форвард московского «Динамо» Дастин Бойд после победы над «Витязем» (4:3) на Кубке мэра Москвы рассказал об адаптации в новой команде. До этого канадец Бойд выступал за астанинский «Барыс» и за это время принял казахское гражданство.

«Хорошо поддавили нас в третьем периоде, но хорошо, что вовремя забили четвёртую шайбу. Постепенно осваиваюсь, мне помогают со всеми вопросами. Неплохая «химия» в нашем звене, у молодых ребят, с которыми сейчас играю, свежие ноги, больше сил, стараюсь тянуться за ними.

Боченски завершил карьеру, Доус всё ещё играет в «Барысе». Мне интересно оказаться в такой роли. Играть за сборную Казахстана — моя обязанность. Поэтому, конечно, я не закрываю за собой дверь. Приму решение после сезона, как буду чувствовать себя, как далеко пройдёт «Динамо» в плей-офф.

Не жалею, что в один момент принял решение сменить гражданство. Мы же планировали, что Казахстан сыграет на этой Олимпиаде! Да и тогда не было ясно, будет ли НХЛ на этих Играх. В таком случае в феврале у меня будет возможность отдохнуть», — передаёт слова Бойда корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.