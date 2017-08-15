П. Зубов: Сигарёв — парень талантливый, но ничего мужского мы ему не присадим

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) на мемориале Ромазана и отсутствие в составе нападающего Андрея Сигарёва.

«Все знают, что «Сибирь» сильно обновилась в межсезонье. Сейчас идёт создание системы, которая будет приносить нам успех в сезоне. Поэтому каждая игра, независимо от соперника и нашего состояния, для нас является шагом вперёд. Из-за того, что этот матч для нас — второй за два дня, ребята вышли на игру немного вялые. Спасибо им за третий период, что выстояли меньшинство, забили, перетерпели. Сегодня главная задача была терпеть.

Идёт притирка состава, нам некогда экспериментировать. Поэтому мы сделали только одно изменение: вместо Белякова поставили Наумова. У Сигарёва проблемы со здоровьем: у него периодически пропадают ноги, он убегает с поля, не знаю, почему. Это к нему больше вопросы, чем к тренерам. Парень талантливый, всё в его руках, но он сам должен за себя взяться. Снаружи мы ничего ему мужского не присадим, только он сам.

Санников вышел на позиции центрфорварда, потому что игра в центре требует объёма движения, а Энлунду нужно время, чтобы привыкнуть к нашей системе», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.