Форвард «Барыса» Панюков продолжит карьеру в USHL

Нападающий «Барыса» Кирилл Панюков продолжит карьеру за океаном. Хоккеист будет играть в USHL (United States Hockey League), Хоккейной лиге США, за клуб из города Су-Фолс в Южной Дакоте.

20-летний игрок провёл в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 6 (3+3) очков, а также отыграл 9 матчей в плей-офф, где записал на свой счёт 1 голевую передачу. На молодёжном чемпионате Мира в группе А первого дивизиона, где сборная Казахстана завоевала бронзовые медали, в 5 матчах игрок отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.