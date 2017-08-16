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Кондрашов: эти метания в отношении игроков не идут на пользу имиджу «Торпедо»

16 августа 2017, среда. 12:03 Хоккей

Член правления «Торпедо» Олег Кондрашов прокомментировал расторжение контрактов с защитником Максимом Кондратьевым и нападающим Джоном Норманом.

«Швед оказался шестым легионером, не смог доказать тренерскому штабу, что достоин оставаться в команде, и его контракт был расторгнут.

А вот с Кондратьевым не всё так однозначно. Контракт с ним был подписан в мае, а уже в середине августа ему указали на дверь. Получается, что этот защитник не сыграл ни одного официального матча за «Торпедо», а его убирают, и, как я понимаю, клубу придётся заплатить положенную по регламенту компенсацию.

Понятно, что не всегда игрок подходит тренеру, иногда требуется дополнительное время, чтобы понять его уровень. Но ведь возможности Кондратьева были тренерскому штабу прекрасно известны — он выступал в «Торпедо» два года назад. Мог ли опытный защитник стать сильнее? Вряд ли, за это время моложе и быстрее он точно не стал. Я считаю, что в трансферной политике нужно быть избирательнее с точки зрения финансовой ответственности. К тому же эти метания в отношении игроков не идут на пользу имиджу клуба», — цитирует функционера «НТА-Приволжье».

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Источник: НТА-Приволжье Сообщить об ошибке
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ХК Торпедо Максим Кондратьев
Новости. Хоккей
16 августа 2017, среда
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