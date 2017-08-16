Олег Губин прошёл просмотр в «Амуре» и подписал односторонний контракт

Хоккейный клуб «Амур» заключил контракт с форвардом Олегом Губиным. Об этом информирует официальный сайт хабаровской команды Континентальной хоккейной лиги. Ранее игрок находился в хабаровском клубе на просмотре. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один год.



Олег Губин – воспитанник воскресенского хоккея. Ранее 36-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего опытный хоккеист играет в Континентальной хоккейной лиге с её первого сезона, в 527 матчах записав на свой счёт в общей сложности 176 результативных баллов — 78 голов и 98 передач.

«Амур» подписал просмотровый контракт с форвардом Губиным