Фонтейн: минскому «Динамо» ещё есть куда расти, к сезону мы готовы

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал итоги третьего матча команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане в серии послематчевых бросков одолели казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.



«Много времени провели в боксе для штрафников, но хорошо сыграли в меньшинстве. В третьем периоде проявили характер и воспользовались усталостью соперника. Дважды пропустили в первой половине игры, не очень внимательно сыграли, но такое случается. Главное, что смогли отыграться. Два удаления подряд у меня? Я думаю, там не было ничего особенного, просто сыграл клюшкой, и уж точно не попал в лицо. У нас было три игры за последние четыре дня, поэтому не всё получается, но к сезону мы готовы. Нам ещё есть куда расти, мы смотрим видео, анализируем и делаем выводы», — отметил Фонтейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче Кубка ЛЖД