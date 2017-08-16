Гатиятулин: не всегда получается действовать в стиле, который мы хотим

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал об игровом стиле команды.
«Изменился ли я за время работы в КХЛ? Я приобрёл необходимый ценный опыт. Пришлось поменять некоторые нюансы в подготовке команды в летний период. Стараюсь много общаться с ребятами. Это помогает мне расти и становиться лучше.
Считаю себя приверженцем атакующего стиля? Очень хотелось бы, чтобы наши желания совпадали с возможностями. И ребятам нравится играть в подобном ключе, и зрителям такой хоккей интересен. Но не всегда получается действовать так, как мы хотим. От этого в первую очередь страдает зрелищность. Современные реалии таковы, что во главу угла прежде всего ставится результат, а уж потом красота и эстетика, поэтому порой приходится чем-то жертвовать», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».