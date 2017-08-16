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Тихонов: всегда хочется проявить себя в таких матчах, как со сборной Канады

16 августа 2017, среда. 22:45 Хоккей

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу на турнире имени Николая Пучкова над сборной Канады со счётом 3:0.

«Настроение в матче с Канадой было хорошее, болельщики придали нам сил. Накал игры был не предсезонный, думаю, зрители тоже это почувствовали. Россия — Канада — настоящее противостояние. Соперник сыграл быстро и сильно, всегда хочется себя проверить в таких матчах. Такие победы добавляют уверенности.

Говорили, что пока у канадцев не пошли удаления, СКА не мог забросить? Ничего подобного, все наши были на стадионе. Ещё не всё получается, но видно, что уровень растёт в каждой игре. Все ждут старт сезона. Сборная Канады оставила хорошее впечатление, по скорости видно, что соперник готов. Новый состав, смена часовых поездов, надо отдать должное. Не знаю, за что такая команда боролась бы в КХЛ. Почему в СКА не берут канадцев? Не ко мне вопрос», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА одолел сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей ХК СКА Виктор Тихонов-младший
Новости. Хоккей
16 августа 2017, среда
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