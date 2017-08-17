Состав «Кузни» могут пополнить обладатели Кубка Гагарина Счастливый и Чернов

Новичками новокузнецкого «Металлурга» в ближайшее время могут стать нападающие — 38-летний Пётр Счастливый и 35-летний Артём Чернов. Подписание контрактов с хоккеистами находится в стадии переговоров, сообщает пресс-служба клуба.

Счастливый в прошедшем сезоне играл за рижское «Динамо», набрав 12 (6+6) очков в 46 матчах. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» (2011).

Чернов играл за «Салават», «Нефтехимик» и «Витязь», на его счету 9 (1+8) баллов за результативность в 50 играх. Он становился чемпионом КХЛ в 2012 году в составе московского «Динамо».