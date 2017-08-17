Сорокин: работаем с Власовым над главными аспектами, отрабатываем все детали

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин рассказал о работе с новым тренером вратарей клуба.



«За то, что наши ворота остаются сухими и я не пропускаю в тех матчах, когда выхожу на лёд, спасибо обороне. Ребята здорово играют, помогают мне. С начала нового сезона со мной плодотворно занимается наш новый тренер вратарей – Константин Власов. Работаем над главными аспектами, отрабатываем все детали, ведь в хоккее не бывает мелочей. Процесс идёт», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.

ЦСКА взял верх над «Витязем» на Кубке мэра Москвы