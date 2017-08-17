В. Воробьёв: Комаров не будет легионером, отказался от выступления за Беларусь

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче Кубка мэра Москвы.



«Неплохо начали, полностью провалили второй период, будем разбираться. Проиграли неравенства, пропустили в меньшинстве. Вроде бы уже вытащили матч, но хоккей длится все 60 минут. Только забили гол и тут же пропустили – это неправильно. Жалко, что проиграли. Что касается Глеба Корягина, он находится с докторами, информация появится позже. Игнатушкин восстановился, было тяжело, неплохо, сначала втягивался, его звено с Брюквиным и Алексеевым сыграло неплохо. Ещё Подшендялов на подходе. Комаров не будет легионером, он отказался от выступления за сборную Беларуси», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» на Кубке мэра