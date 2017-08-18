Любимов: в ЦСКА здоровая конкуренция, это только на пользу

Нападающий ЦСКА Роман Любимов высказал мнение о составе команды.

«Нам предстоит долгая работа. Есть задача подготовиться к плей-офф через регулярный чемпионат. И в течение всей «регулярки» будем оттачивать все элементы. В команде много игроков, ротация будет идти постоянно. Я считаю, что это хорошо. Могу сыграть на любой позиции. До моего отъезда в НХЛ тоже была широкая обойма игроков, а сейчас заметно усилились. Думаю, это идёт только на пользу, когда ты борешься за игровое время в условиях такой конкуренции. Это здоровая конкуренция. Каждый старается показать, что он может, но и не забывает, что это — командная игра. Никто не тянет одеяло на себя. План подготовки примерно такой же, что раньше. Были небольшие корректировки, но в целом ничего не менялось.

Марченко? Я его уже видел в раздевалке. Пока перекинулись только парой фраз, потому что мы шли на раскатку, а он выходил на лёд позже с группой хоккеистов, не попавших в заявку на игру с «Витязем». Но сезон длинный — со всеми успеем пообщаться.

Возможность возвращения в НХЛ? Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос», — цитирует хоккеиста газета «Известия».