И. Крикунов: с «Авангардом» «Автомобилист» будет играть на победу

Нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов подвёл итоги матча с «Барысом» (3:1) на мемориале Блинова.



«Хорошо, активно начали первый период, забили три шайбы. Соперник не был к этому готов. Хорошо, что сразу сделали такой задел, во втором периоде нам пришлось тяжеловато. «Барыс» добавил, мы немножко не успевали. Потом игра выравнялась, довели матч до победы.



С «Авангардом» будем играть на победу, побеждать всегда лучше, чем проигрывать, хотя это и предсезонные матчи», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Крикунов: «Автомобилист» хорошо начал матч, а во втором периоде команда встала