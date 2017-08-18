П. Буре: не исключаю, что кому-то придётся уйти из ЦСКА

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре порассуждал на тему состава московской команды и её задач.



«ЦСКА – моя родная организация, я там с шести лет начал играть в хоккей. Сегодня я – член Наблюдательного совета клуба. Встречаемся с руководством и тренерами, обсуждаем стратегию и ставим цели



Если в ряде команд могут сделать заявление «мы ставим перед собой высокие цели», то в ЦСКА говорят прямо – нам нужен Кубок Гагарина. Все остальное воспринимается так, что цель не выполнена. В последние годы ЦСКА выигрывал регулярный чемпионат, даже брал золото чемпионата страны. Но вот Кубка Гагарина пока не было.



По поводу количества хоккеистов в составе – наверняка будут изменения. Пока идёт предсезонная подготовка. Тренеры смотрят, кто в какой форме, как подойдёт команде. Не исключаю, что кому-то потом придется перейти в другие клубы. К сожалению, ещё бывают травмы. Не получается их избежать, кто-то из состава вылетает. Поэтому нужна длинная лавка», – цитирует Буре «Советский спорт».

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