Губин: две победы на мемориале Блинова придадут «Амуру» уверенности в сезоне

Нападающий «Амура» Олег Губин прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) на мемориале Виктора Блинова.

«Впечатления хорошие, положительные. Мы выиграли, мне кажется, это важно — выиграть последнюю игру в турнире перед сезоном. Начали турнир не очень удачно, но выиграли два матча, это должно придать нам уверенности в сезоне.

Во втором периоде немного упустили, ничего страшного. В третьем нам немного повезло и мы победили. После двух поражений немного изменили тактику и настрой, потому что не хотелось больше проигрывать. Для уверенности надо было побеждать, получилось.

Я пока далеко от оптимальной формы, будем надеяться, всё будет хорошо. Почему меня сначала взяли на просмотр, а не предложили полноценный контракт? Решали, смотрели, потом решили дать контракт. Значит, подошёл, постараюсь оправдать надежды.

У нас есть задача на сезон — выйти в плей-офф. Будем идти к этому. Пусть болельщики ждут хорошей игры, постараемся их радовать", — сказал Губин в эфире клубного телевидения.

Турнир в Омске: «Барыс» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Амуру»

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