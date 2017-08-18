Защитник «Вегаса» Шмидт получил травму лодыжки на тренировке

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт получил травму лодыжки во время тренировки, сообщается на официальном сайте клуба. Сроки восстановления неизвестны, генеральный менеджер клуба Джордж Макфи рассказал, что Шмидт пройдёт новое обследование через неделю.

Защитник был выбран «Вегасом» на драфте расширения летом 2017 года, ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз». Шмидт, который являлся свободным агентом, заключил с «рыцарями» контракт на два года и $ 4,5 млн. В прошедшем сезоне он набрал 17 очков в 60 матчах.