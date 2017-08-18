Соин: буду доказывать, что меня зря списали

Нападающий «Лады» Сергей Соин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан, который завершился со счётом 2:1 Б.

«У нас первый турнир с командами КХЛ. Сегодня была более интенсивная игра, и у нас движение было. Уфа — хорошая команда, очень мобильная. Готовились к чемпионату, всё по тренерскому плану. Доказывать „Салавату“? Я буду доказывать, что могу играть, что меня зря списали. Время покажет, был ли я капитаном только сегодня», — передаёт слова Соина корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.