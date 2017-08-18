Скабелка: нравится самоотдача «Авангарда», то, как все друг друга поддерживают

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:0) на мемориале Виктора Блинова

«С матча с „Барысом“ на мемориале Блинова состав уже был приближенным к оптимальному, но не оптимальным, потому что есть такие игроки, как Коля Лемтюгов, Кирилл Семёнов, Файзуллин. Есть ребята, которые смогут в нужный момент выйти и помочь в команде.

«Автомобилист» был активнее в первом периоде. Мы видели их матчи, они хорошо начинают. Мы ребят предупредили об этом. Была равная игра за исключением двух удалений. Поэтому было и преимущество соперника по броскам.

Жукенов усилил игру, много моментов было создано с его участием. Он и бросил три раза за неполный период.

Самоотдача на этом турнире мне нравится, то, как мы играем в обороне, друг друга поддерживаем. Мы хотим быть быстрее, мобильнее, но я всё равно благодарен ребятам, они провели турнир на хорошем уровне. Уже никто себя не бережёт, все в предвкушении старта чемпионата", — сказал Скабелка в эфире клубного телевидения.

«Сухарь» Фурха помог «Авангарду» победить «Автомобилист» на мемориале Блинова

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