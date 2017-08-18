Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан, в котором его команда одержала победу по буллитам со счётом 2:1.

«Нам удалось обыграть «Салават» за счёт организации, самоотдачи ребят и хорошей игры Лазушина. Филатов не играл сегодня из-за стечения обстоятельств, а Соин — молодец, помогает нам. Команда функционально готова к сезону. Наша задача — выигрывать каждый матч», — приводятся слова Аболса на официальном сайте КХЛ.