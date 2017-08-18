175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч

18 августа 2017, пятница. 21:21 Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан, в котором его команда одержала победу по буллитам со счётом 2:1.

«Нам удалось обыграть «Салават» за счёт организации, самоотдачи ребят и хорошей игры Лазушина. Филатов не играл сегодня из-за стечения обстоятельств, а Соин — молодец, помогает нам. Команда функционально готова к сезону. Наша задача — выигрывать каждый матч», — приводятся слова Аболса на официальном сайте КХЛ.

«Салават» отыгрался на последней минуте, но уступил «Ладе» на турнире в Уфе
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Салават Юлаев Артис Аболс Никита Филатов Сергей Соин
Новости. Хоккей
18 августа 2017, пятница
21:50 ЦСКА обыграл московское «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы
21:37 Бартулис: команда у «Адмирала» складывается, у нас дружный коллектив
21:21 Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч
20:44 Симаков: «Автомобилист» больше держал шайбу, но не сумел извлечь из этого выгоды
20:41 Скабелка: нравится самоотдача «Авангарда», то, как все друг друга поддерживают
20:29 Вестерлунд: «Салават» готов к сезону, единственное, чего не хватает, — голы
20:01 Крикунов: «Автомобилист» больше владел преимуществом, но толку от этого…
19:59 Соин: буду доказывать, что меня зря списали
19:50 Кугрышев: Жукенов прекрасно понимает игру, мне комфортно с ним в звене
19:41 «Салават» отыгрался на последней минуте, но уступил «Ладе» на турнире в Уфе
19:39 Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Радуловым
19:26 Защитник «Вегаса» Шмидт получил травму лодыжки на тренировке
19:18 Семёнов: на Кубке мэра у «Витязя» хромала реализация моментов
19:00 Варицкий: планируем переезд «молодёжки» «Витязя» из Чехова в Подольск
18:58 Семёнов: когда сезон начнётся, нашивки НХЛ на шортах не будет
18:40 Белов: у новых легионеров «Витязя» не многое получалось, ждём от них большего
18:40 Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр
18:28 Воронин: надеюсь, Хохлачёв «Спартаку» поможет, если Питеру не совсем помог
18:26 «Сухарь» Фурха помог «Авангарду» победить «Автомобилист» на мемориале Блинова
18:14 «Витязь» проиграл третий матч подряд на Кубке мэра Москвы, уступив «Спартаку»
18:10 Нападающие Евпалов и Мисюс подписали полноценные контракты с рижским «Динамо»
17:55 Алексей Емелин будет выступать в «Нэшвилле» под 25-м номером
17:38 Фролов: «Амур» должен следовать своей системе игры и быть как единый кулак
17:19 Губин: две победы на мемориале Блинова придадут «Амуру» уверенности в сезоне
16:50 Полохов: игра равных соперников, но где-то больше повезло «Амуру»
16:45 Мартемьянов: игроки «Амура» начали бросать, закрывать вратаря
16:18 Е. Корешков: «Барыс» опять пропустил две ненужные шайбы
16:17 Виталий Вишневский подписал полноценный контракт с «Северсталью»
15:46 «Спартак» и «Витязь» назвали составы на матч Кубка мэра Москвы
15:46 «Авангард» и «Автомобилист» назвали составы на матч мемориала Блинова
15:07 20 августа состоится фестиваль «Severstal family»
15:01 Бадюков: Хохлачёву не было места в СКА, но вряд ли клуб кого-то ещё отпустит
14:25 Турнир в Омске: «Барыс» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Амуру»
14:24 Секстон: два кубка «Нефтехимика» — хороший знак в преддверии старта сезона КХЛ
14:23 СКА подтвердил обмен Хохлачёва в «Спартак»
14:00 П. Буре: не исключаю, что кому-то придётся уйти из ЦСКА
13:51 СКА обменял Хохлачёва в «Спартак», получив права на Дыбленко
13:39 «Зауралье» вырвал победу у «Магнитки» в контрольном матче
13:20 «Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка
13:08 Сакик: не понимаю, в чём привлекательность ОИ для парней из НХЛ
13:06 Дубль Ганзла помог «Нефтехимику» одолеть «Адмирал» и выиграть турнир в Уфе
12:34 «Ванкувер» ведёт переговоры с капитаном команды Гарвардского университета
12:15 Шарангович: Дуайер требует, чтобы в большинстве «Динамо» больше бросало
11:52 Хауден: я хорошо катаюсь, очень трудолюбивый. Я уже готов играть
11:29 С. Зубов: огорчает результативность ХК «Сочи»
Все новости RSS
Партнерский контент