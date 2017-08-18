Никитин: Марченко неплохо себя показал в первой игре, ничего лишнего не делал

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу на Кубке мэра Москвы и дебют Алексея Марченко.

«Тяжёлая была игра, третья за четыре дня. Ребята уже мыслями в чемпионате, а не на предсезонке. «Динамо» хорошо сегодня душило, но это было нам только на пользу. Удаления подломили настрой, но ребята молодцы, собрались и вытащили матч.

Для первой игры Марченко вполне себя показал. Ничего лишнего не делал и выглядел неплохо. Почему команда не стала брать кубок в руки? Это к ребятам вопрос, они так решили. О результативной серии Окулова скажу одно — цифры говорят сами за себя, он талантливый парень», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.