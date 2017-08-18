Марченко: с Киселевичем никогда раньше не играл, впечатления хорошие

Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал первый матч за команду после возвращения из НХЛ. «Армейцы» обыграли московское «Динамо» на Кубке мэра Москвы (4:3 ОТ).

«Первая моя игра в сезоне, хорошо, что выиграли. Тяжело ли было вкатываться в игру? Ребята помогли, всё сделали сегодня. Ещё и голевую передачу помогли оформить.

Я начал готовиться уже с 1 июля: кардионагрузки, играл в летний хоккей. Непривычно играть на большой площадке, но я стараюсь. Взаимодействие с Киселевичем? Раньше никогда с ним не играл, впечатления очень хорошие, подсказываем друг другу, ведём постоянный диалог. Игровой номер уже известен. В ЦСКА буду играть под 53-м номером.

Следил ли за командами КХЛ? Редко, но, думаю, мы точно фавориты. За НХЛ следить буду, в целом за чемпионатом и за нашими ребятами. Я слышал, что многие уехали в этом году за океан, значит, у них появилась возможность и они хотят использовать её по максимуму. Могу пожелать им только удачи», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.