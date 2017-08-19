Рутерфорд: опыт Каллена бесценен, но кто-то в «Питтсбурге» заявит о себе

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал переход форварда Мэтта Каллена в «Миннесоту Уайлд».



«Роуни? Он стал играть в команде со второй половины сезона, участвовал в плей-офф. Он хороший и надёжный хоккеист. Приобрёл опыт игры в НХЛ в прошлом сезоне. Мы надеемся, что в новом он наберёт больше очков. Но даже если этого не произойдёт, на него всегда можно положиться.



Понятно, что опыт Мэтта Каллена бесценен. Он выигрывал Кубки Стэнли. Но иногда в командах можно найти ребят, которые остаются в тени, не хотят подсиживать ветеранов, хотя могут играть на этих позициях. По опыту могу сказать, что кто-то обязательно заявит о себе», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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