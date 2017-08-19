Малкин: время покажет, как потери Флёри и Куница осложнят «Питтсбургу» жизнь

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал об изменениях в составе клуба.



«Мэтт Каллен ушёл в «Миннесоту». Конечно, это человек, который многое значил для «Питтсбурга». В раздевалке мог сказать, молодёжи помогал. Тяжело расставаться с игроками. В этом году мы потеряли Флёри, Куница, а сейчас Каллен ушёл. Тяжело Мэтту далось это решение, но он вернулся домой, в Миннесоту. Мы, спортсмены, знаем, что рано или поздно либо тебя, либо твоего партнёра поменяют. Это бизнес. Время покажет, как эти потери осложнят «Питтсбургу» жизнь. Сейчас нет смысла рассуждать и загадывать, сезон всё расставит по своим местам.



Все знают про потолок зарплат, не хватает денег, чтобы подписать всех игроков. Тренерский штаб и генменеджер принимают сложные решения. У «Питтсбурга» много хорошей молодёжи, которая прибавляет с каждым годом. Ребята в этом году показали высокий уровень. Мы хотим выиграть третий год подряд, но легко не будет. Костяк команды у нас сохранился, есть молодой вратарь, Летанг возвращается после травмы. Главное, чтобы удача была на нашей стороне и чтобы обошлось без травм», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Малкин: Кросби с утра до ночи думает о хоккее, я немножко другого плана человек