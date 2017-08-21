Хейз: думаю, «Рейнджерс» будут бороться за кубок Стэнли в новом сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хейз считает, что его команда будет претендовать на победу в Кубке Стэнли в новом сезоне. Последний раз «Рейнджерс» становились чемпионами в 1994 году, выходили в финал плей-офф — в 2014-м.

«Когда не выигрываешь, надо что-то менять. В команде произошли перемены, думаю, они помогут нам. У нас есть элитные нападающие, очень хорошая защитная линия и у нас по-прежнему есть Лундквист. Думаю, мы будем бороться за кубок», — приводятся слова Хейза на официальном сайте НХЛ.