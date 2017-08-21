С. Зубов: ХК «Сочи» обещает — скучно не придётся, не дадим краснеть за нас

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов обратился к болельщикам в преддверии старта 10-го сезона КХЛ. 22 августа южная команда сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

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«Уважаемые дамы и господа, любители хоккея. Мне выпала большая честь представить обновлённый состав ХК «Сочи» для участия в десятом, юбилейном, чемпионате КХЛ. От всех игроков, от всего персонала, от всего нашего тренерского штаба мы обещаем одно — скучно не придётся.

Если серьёзно, у нас новая команда, практически с листа. Нам придётся многому научиться, нам придётся притираться друг к другу, сыграться. И здесь нам будет нужна ваша помощь, ваша поддержка и где-то знаменитый южный темперамент. Мы, в свою очередь, обещаем, что не дадим вам краснеть за нас. Характер, воля к победе и огромная жажда биться в каждой игре против любого соперника. Это то, что мы вам обещаем. Мало не покажется», — цитирует тренера клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.

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