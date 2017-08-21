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КХЛ подтвердила введение пяти буллитов после матчей вместо трёх

21 августа 2017, понедельник. 18:11 Хоккей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в спортивном регламенте, касающиеся выполнения бросков для определения победителя матча, информирует официальный сайт лиги.

Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.

Как ранее рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, это нововведение сделано для того, чтобы соответствовать правилам Международной федерации хоккея.

Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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