КХЛ подтвердила введение пяти буллитов после матчей вместо трёх

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в спортивном регламенте, касающиеся выполнения бросков для определения победителя матча, информирует официальный сайт лиги.



Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.



Как ранее рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, это нововведение сделано для того, чтобы соответствовать правилам Международной федерации хоккея.

Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов