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Магнитогорский «Металлург» подписал просмотровый контракт с Игорем Григоренко

21 августа 2017, понедельник. 19:37 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» подписал просмотровый контракт с нападающим Игорем Григоренко, информирует официальный «твиттер» команды.

Летом игрок перешёл в «Автомобилист», но расторг контракт по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один голевой пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.

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Игорь Григоренко покинул «Автомобилист», контракт расторгнут
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг Игорь Григоренко
Новости. Хоккей
21 августа 2017, понедельник
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