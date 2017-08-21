Магнитогорский «Металлург» подписал просмотровый контракт с Игорем Григоренко

Магнитогорский «Металлург» подписал просмотровый контракт с нападающим Игорем Григоренко, информирует официальный «твиттер» команды.



Летом игрок перешёл в «Автомобилист», но расторг контракт по соглашению сторон.



В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один голевой пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.



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Игорь Григоренко покинул «Автомобилист», контракт расторгнут