Автором первой шайбы 10-го сезона КХЛ стал Патрик Херсли

В матче Кубка открытия между московским ЦСКА и петербургским СКА открыт счёт. Гол забил защитник СКА Патрик Херсли, таким образом став автором первой шайбы 10-го, юбилейного, сезона Континентальной хоккейной лиги. Шайба была заброшена в большинстве «5 на 3», ассистентом гола стал нападающий Павел Дацюк.



В матче продолжается первый период, счёт на данный момент 1:0 в пользу команды Олега Знарка.



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