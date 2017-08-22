В. Денисов — капитан «Динамо» Мн, у него четыре ассистента

Хоккеисты минского «Динамо» выбрали капитана, которым стал защитник Владимир Денисов. В сезоне-2012/13 он ассистировал финну Йере Каралахти, в девяти матчах подменял его. Кроме того, Денисов носил нашивку с буквой «С» на форме национальной сборной во время чемпионата мира 2012 года.



Ассистентов у капитана минской команды КХЛ четверо: Александр Павлович и Марк-Андре Граньяни будут помогать капитану в домашних матчах, а Дмитрий Коробов и Роб Клинкхаммер — в выездных.

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