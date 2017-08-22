П. Зубов: какая-то зараза сидит с прошлого года. Даже предлагал СЭС вызвать

Главный тренер новосибирской «Сибири» Павел Зубов прокомментировал итоги победного домашнего матча с московским «Спартаком» (3:1).

«У «Спартака» виден фирменный спартаковский стиль, мне понравилась игра соперников. Беспокоило начало, как ребята войдут в игру, особенно молодые. Долго выбирали состав, сказали всем, кто не попал в заявку, что каждый наиграется – говорю об этом сразу, чтобы мне ненужных вопросов не задавали. Все будут играть. Первый период отработали, нужно было сбить давление – слава богу, в обморок никто не упал, вошли в игру. Во втором периоде забросили две шайбы, но затем я даже предложил генеральному менеджеру вызвать санэпидемстанцию. Какая-то зараза сидит с прошлого года в раздевалке: пропускаем гол, после чего сразу же прекращаем играть. Попытались взять тайм-аут, успокоить ребят. Спасибо им, что дотерпели, большое спасибо Сане Салаку. Первый шаг сделали, но путь ещё длинный. По ощущениям от дебюта в роли главного тренера команды КХЛ я соглашусь с коллегой Епанчинцевым. Когда я начал работать в КХЛ помощником тренера, то у меня волнения было намного больше. Даже удивился немного.

Неуверенность защитников сказалась: в простых ситуациях мы создавали опасность у своих ворот. Там, где можно сыграть в два хода, мы пытаемся сделать пять-шесть ходов. Детский мат нас не устраивает, а устраивает турецкий гамбит», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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