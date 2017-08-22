Кемппайнен: Умарк — невероятный распасовщик, но ещё не привык к такой игре

Нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

«Важные три очка, но не лучшая наша игра. Мы сыграли не очень дисциплинированно. Это не та игра, которую мы хотим. „Адмирал“ очень хорош в контратаках. Мы были не очень хороши в обороне, позволив создать им слишком много моментов.

Игра в первой тройке с Теему Хартикайненом и Линусом Умарком — это действительно здорово. Сегодня у нас была пара моментов. Я думаю, нам нужно ещё несколько игр. Это не совсем та игра, к которой я привык, но Линус — невероятный распасовщик.

Я думаю, нашей команде нужно больше бросать. Когда мы начали бросать больше, мы забросили пару шайб. Это один из ключей к победе", — цитирует Кемппайнена пресс-служба клуба.