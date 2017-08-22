Мартемьянов: уму непостижимо, как «Амур» мог бы выиграть, набрав столько штрафов

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:2).

«Хотелось бы всех любителей хоккея поздравить с началом сезона, а соперника — с хорошей победой. «Нефтехимик» играл очень грамотно и на результат. К сожалению, этого нельзя сказать про нашу команду. Учитывая, сколько было штрафа, уму непостижимо, как можно выиграть. Игровая дисциплина была на очень низком уровне. Будем сейчас разбираться, в чём дело. В предсезонных матчах такого не было.

По содержанию игры могу сказать одно: сработала известная поговорка «не забиваешь ты — забивают тебе». Счёт по игре. Соперник больше хотел выиграть и сумел это сделать грамотно. По самоотдаче ко многим парням претензий нет. Выстояли втроём, вчетвером сыграли неплохо. Особенно претензий к более мастеровитым, опытным игрокам», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Нефтехимика».

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