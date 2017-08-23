Никитин: на данный момент в ЦСКА нет специальной ротации, все получают шанс

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги после выигранного матча с «Локомотивом» (2:1 Б).



«Хорошая игра, нас с победой. Начало чемпионата, у обеих команд, я думаю, ощущалась нервозность. Может быть, у нас было преимущество, что играли уже вторую игру, это нам помогло.



У нас на данный момент нет специальной ротации. Или ротации от прошедших матчей. Все ребята должны проявить шанс себя проявить, плановая замена, ребята вышли и сыграли хорошо», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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