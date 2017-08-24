В. Денисов: минское «Динамо» оказалось не готово к «Йокериту», нельзя так играть

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:6) в домашнем матче.

«Сложно комментировать сейчас. Домашняя игра, оказались к ней не готовы. Проиграли в мелочах, очень плохо. Это первый домашний матч, нельзя так играть. Возможно, помешало большое желание, неправильные эмоции, недоработка моментов. Конечно, когда столько играешь в меньшинстве, сложно рассчитывать на результат», — сказал Денисов в эфире клубного телевидения.

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