Кубалик: попросил «Салават» отпустить меня поиграть, клуб пошёл навстречу

Нападающий Доминик Кубалик прокомментировал расторжение контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».



«Вы знаете, что этот сезон – олимпийский. В клубе помимо меня есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб, если есть возможность, отпустить меня поиграть, и клуб пошёл мне навстречу.



Я ещё не уверен в своих планах, но если всё будет так, как я планирую, то сначала поеду в Швейцарию. Но также существует вариант, что я вернусь в свою родную команду в Пльзень.



В Чехии я много говорил про Уфу, про Россию. Мне очень нравится здесь, в Уфе, у меня здесь появились друзья. Например, в футбольном клубе «Уфа» играет чех Ондржей Ванек, с кем у меня хорошие отношения. Как вы знаете, права на меня в КХЛ останутся у «Салавата Юлаева». Я буду рад воспользоваться ещё одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень нравится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.