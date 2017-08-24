Петерссон: я рад, что удалось забросить, но «Авангард» сегодня потерял очко

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:0 ОТ) и рассказал о взаимодействии шведского звена омичей.



«Сложно сказать, почему получилась такая тяжёлая игра. Думаю, что мы начали не в полную силу, а соперник, наоборот, в начале игры показал высокие скорости, вышел в полной боевой готовности. Поэтому нам пришлось немного отступать, отсиживаться в обороне, а затем набирали ход, как могли. Нужно отдать должное «Северстали», они провели отличный матч, достаточно легко входили в нашу зону, поэтому нам было сложно вернуться в зону атаки. Я думаю, мы сегодня потеряли очко.



Забивать – это всегда здорово. Я радуюсь каждому голу, когда могу принести пользу команде. Но мне ещё есть к чему стремиться, что улучшать. Конечно, здорово играть в звене со своими соотечественниками, общаться на одном языке. Они первый год в КХЛ, им ещё нужно привыкнуть к стилю игры и вообще в целом адаптироваться. Безусловно, я подсказываю им какие-то базовые вещи, которые помогут наладить химию в нашем звене», — передаёт слова Петерссона корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут