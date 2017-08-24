Захаркин: «Югра» оказалась совершенно не готовой к матчу, зрелище было жалким

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги после поражения от «Торпедо» (1:3).

По непонятным мне причинам, мы были совершенно не подготовлены к матчу. Соперник настолько доминировал в первом периоде, что иногда было стыдно за наших защитников, которых продавливал любой нападающий. А потом за нападающих, которые не могут доехать до ворот соперника. Зрелище было, безусловно, жалким. Мне больше всего не понравилось в нашей команде отсутствие характера и желания переломить ход игры. Хотя бы просто по-мужицки выйти и доказать, что мы были не хуже на льду. Поэтому поздравляю «Торпедо» — заслуженно победили. Нам нужно много над чем задуматься", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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